Pas de miracle pour les adolescentes interceptées à Gillot avec de la drogue

Il n’y a pas eu de surprise concernant le sort réservé aux trois jeunes adolescentes âgées de 18 et 19 ans impliquées dans un trafic de drogue.Malgré le délai demandé par leurs avocats mardi dernier afin de préparer leur défense avant leur passage devant le juge des libertés et de la détention, elles retournent en cellule en attendant leur procès.Les trois passagères d’un vol en provenance de métropole avaient été fouillées à leur descente d’avion dimanche dernier. Les douaniers de l’aéroport Roland Garros ont découvert dans leurs bagages pas moins de 29,9 kg de résine de cannabis et plus de 8 000 cachets d’ecstasy pour un montant à la revente d’environ 500.000 euros.Leur maintien en détention est donc confirmé avant l’audiencement de leur procès par le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans les mois qui viennent.▶️ 3 jeunes mules arrêtées à Gillot: "La première victime de ce trafic, c’est ma cliente"