Pas de miracle pour cette tortue verte, tuée par une hélice de bateau

Une tortue verte une nouvelle fois victime de l'imprudence de certains...Le centre de soins de Kelonia a récupéré mercredi dernier une tortue verte dont la carapace a été brisée par une hélice de bateau. Il s'agit d'une jeune femelle proche de la maturité sexuelle (longueur courbe de 72 cm). Elle était connue de Kelonia depuis 2011, année où elle avait été photo-identifiée pour la première fois lors d'une mission commune Ifremer-Kelonia. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 08:08 | Lu 1501 fois





Leur présence est un réel atout touristique et a une vraie valeur patrimoniale. Mais implique aussi d'adapter les modes de navigation pour éviter que des drames comme celui-ci ne se reproduisent.



Les opérateurs touristiques et les usagers de la mer doivent prendre conscience que le plaisir de croiser des tortues en mer ou en plongée ne peut être assuré que si les règles de navigation prés des côtes sont respectées (vitesse limité à 5 noeuds dans la Réserve marine) et qu'un observateur soit en permanence à l'avant du bateau pour s'assurer que la voie est libre.

Tortues blessées et tuées par des hélices de bateaux: "Il faut respecter certaines règles"



Les tortues, comme les mammifères marins, doivent remonter régulièrement en surface pour respirer.



Elles peuvent aussi somnoler en surface pour se réchauffer au soleil (seule façon pour ces animaux à sang froid d'augmenter leur température corporelle et leur métabolisme).



Enfin et surtout, au moment des accouplements la femelle est la seule à nager lorsque le mâle est agrippé à sa carapace, elles ont alors une mobilité réduite et sont particulièrement vulnérables.



Rappelons que 2 femelles seulement viennent pondre sur les plages de La Réunion. Chaque femelle et chaque tortue est donc importante pour la survie de l'espèce sur notre île.



La mort de cette jeune femelle doit servir à rappeler que si nous souhaitons profiter des richesses de l'océan, il nous faut adapter nos comportements et respecter la vie qui s'y développe.

