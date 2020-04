A la Une . Pas de masque ni de droit de retrait possible: Le rectorat répond





L’Académie confirme que les consignes émaneront, en temps voulu, du ministère de l’Education. D’ailleurs, ajoute le rectorat, ce document retranscrit une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui "ne concernait pas la rentrée prévue le 14 mai".



Dans la même logique, "ce document formulé par un syndicat ne tient évidemment pas lieu de procès verbal de ce CHSCT", ajoute le rectorat.



Il faudra donc attendre quelques jours pour que le ministère de l’Education indique à chaque académie le protocole sanitaire qu’elles devront appliquer, en lien avec les collectivités locales, lors de cette rentrée qui, comme l’a précisé Le document publié ce mercredi après-midi sur notre site n’indique en rien le protocole qui sera effectif dans trois semaines, à la rentrée scolaire, tient à préciser le Rectorat de La Réunion.L’Académie confirme que les consignes émaneront, en temps voulu, du ministère de l’Education. D’ailleurs, ajoute le rectorat, ce document retranscrit une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui "ne concernait pas la rentrée prévue le 14 mai".Dans la même logique, "ce document formulé par un syndicat ne tient évidemment pas lieu de procès verbal de ce CHSCT", ajoute le rectorat.Il faudra donc attendre quelques jours pour que le ministère de l’Education indique à chaque académie le protocole sanitaire qu’elles devront appliquer, en lien avec les collectivités locales, lors de cette rentrée qui, comme l’a précisé le ministre Jean-Michel Blanquer hier , se fera de façon progressive, par groupes d’élèves. Ludovic Grondin Lu 3260 fois







