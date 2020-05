Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Pas de marché forain ce 8 mai





Le marché prévu le samedi 9 mai reste maintenu aux horaires habituels. Cet événement se tient habituellement de 7 à 13 heures.



Les forains et les clients doivent impérativement respecter les mesures de sécurité renforcées.



Comme les règles de distanciation sociale, le port d’une protection couvrant le nez et la bouche, les gestes barrières. Ces règles visent à empêcher un maximum la propagation du virus. Retrouvez-les en cliquant





Respect des consignes de sécurité Les forains doivent se mettre devant les étals pour servir eux-mêmes dans les conditions de distance et de sécurité requises vis-à-vis de leur clientèle.



Un sens de circulation unique est matérialisé. Une distance d’un mètre au minimum entre chaque client doit être respectée dans le couloir d’attente menant à l’entrée du marché forain.



Les clients sont invités à se laver systématiquement les mains à proximité immédiate du marché, tant au niveau de l’entrée que de la sortie.



Les consignes de sécurité sont affichées à l’entrée et à la sortie du marché.



Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la ville de Saint-Paul dispose d’une autorisation préfectorale, à titre dérogatoire, pour organiser ce marché forain sur la place du front de mer saint-paulois les vendredis et samedis de 7 à 13 heures pour le public durant le confinement.



Retrouvez l’arrêté municipal réglementant ce marché. Cliquez



Découvrez ci-dessous les conseils donnés et le visuel créé par masanté.re, l’un des partenaires de Saint-Paul labellisée “Ville Santé” par l’OMS.

Le marché forain du front de mer du vendredi 8 mai 2020 ne se tiendra pas en raison du jour férié lié à la commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale.Le marché prévu le samedi 9 mai reste maintenu aux horaires habituels. Cet événement se tient habituellement de 7 à 13 heures.Les forains et les clients doivent impérativement respecter les mesures de sécurité renforcées.Comme les règles de distanciation sociale, le port d’une protection couvrant le nez et la bouche, les gestes barrières. Ces règles visent à empêcher un maximum la propagation du virus. Retrouvez-les en cliquant ici Les forains doivent se mettre devant les étals pour servir eux-mêmes dans les conditions de distance et de sécurité requises vis-à-vis de leur clientèle.Un sens de circulation unique est matérialisé. Une distance d’un mètre au minimum entre chaque client doit être respectée dans le couloir d’attente menant à l’entrée du marché forain.Les clients sont invités à se laver systématiquement les mains à proximité immédiate du marché, tant au niveau de l’entrée que de la sortie.Les consignes de sécurité sont affichées à l’entrée et à la sortie du marché.Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la ville de Saint-Paul dispose d’une autorisation préfectorale, à titre dérogatoire, pour organiser ce marché forain sur la place du front de mer saint-paulois les vendredis et samedis de 7 à 13 heures pour le public durant le confinement.Retrouvez l’arrêté municipal réglementant ce marché. Cliquez ici pour le consulter.Découvrez ci-dessous les conseils donnés et le visuel créé par masanté.re, l’un des partenaires de Saint-Paul labellisée “Ville Santé” par l’OMS.







Dans la même rubrique : < > Les écoles de Saint-Paul ne rouvriront pas Saint-Paul lutte contre les dépôts sauvages