A la Une . Pas de jour chômé pour les militaires du PGHM

Les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont réalisé six interventions ce 1er novembre dont une est toujours en cours aux abords d'un tunnel de lave à Ste-Suzanne. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 16:23

Randonneurs perdus et malaises en série, les militaires du PGHM n'ont pas arrêté d'intervenir pour secourir les Réunionnais et les vacanciers tout au long de cette journée fériée.



Ce matin, un randonneur s'était perdu entre La Nouvelle et Roche Plate dans Mafate. Le quinquagénaire a erré pendant plusieurs heures se retrouvant désorienté, épuisé et déshydraté. Ne pouvant plus continuer sa route en solo, il a fait appel aux gendarmes qui l'ont hélitreuillé vers le CHU de Bellepierre.



Un peu plus tard dans la matinée, c'est un autre promeneur de 51 ans qui a fait un malaise cardiaque entre Grand Bassin et Bois court. Il a également été conduit en urgence dans le même hôpital.

En milieu de journée, les sauveteurs se sont rendus au piton de la Fournaise pour rapatrier une adolescente de 15 ans qui souffrait d'une entorse à la cheville. Hélitreuillée à son tour, elle a été conduite au CHU pour des soins.



Deux autres secours ont été enchainés dans l'après-midi pour porter secours à deux randonneurs sexagénaires dans Mafate. Le premier avait fait un malaise à Roche Plate tandis que le second était égaré au Bronchard.



Enfin, un secours est toujours en cours à l'heure où nous écrivons ces lignes puisqu'un imprudent d'une cinquantaine d'années est parti seul à la recherche d'un tunnel de lave situé au dessus de Ste-Suzanne vers Bras Laurent. Il est égaré et les secouristes tentent de retrouver absolument sa trace avec une communication téléphonique difficile et ce, avant la nuit.