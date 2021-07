A la Une . Pas de feu d’artifice ni de défilé pour le 14 juillet

La préfecture de La Réunion vient d’annoncer le protocole à respecter pour la fête nationale à venir. Les feux d’artifice et les bals populaires ne seront pas autorisés. Le défilé est également annulé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 16:33

Le communiqué:





L’épidémie de la Covid-19 circule activement sur le territoire. Dans ce contexte sanitaire instable et face à l’apparition du variant Delta sur le territoire, Jacques Billant, préfet de La Réunion appelle à la plus grande vigilance et à l’application stricte d’un protocole sanitaire dédié à la célébration de la fête nationale du 14 juillet.

Le retour à la vie sociale et le maintien des rendez-vous populaires ne peut se faire que sous certaines conditions visant à la protection de tous.



Protocole sanitaire dédié



Un protocole sanitaire dédié a été décidé en lien avec les maires et les élus pour sécuriser l’organisation de la célébration de la fête nationale et limiter les risques de contamination dans le contexte de circulation active de l’épidémie de Covid-19.



· Pour les événements festifs comme les concerts : seules les configurations assises seront autorisées, afin de faciliter la gestion des flux et éviter les regroupements et les attroupements propices à l’apparition de chaine de contamination



· Pour le cérémoniel républicain, les troupes et les participants au dispositif sont autorisées à rester debout. En revanche, le public doit lui être assis. Une jauge de tolérance est acceptée pour le cérémoniel, à savoir 100 spectateurs debout



· Pour les ERP en plein air comme les stades par exemple : la jauge maximale autorisée correspond à 35 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 500 invités ou spectateurs. Une distance minimale d’un siège laissé libre entre les personnes ou les groupes de six personnes venant ensemble doit être respectée.



· A l’intérieur (ERP de type L ou de type X) : la jauge maximale est abaissée à 300 invités ou spectateurs.





Au titre de cette édition 2021, le préfet rappelle également à l’ensemble des maires souhaitant organiser des célébrations la nécessité de respecter les mesures suivantes :



· Les défilés ne sont pas autorisés. Les cérémonies civiles et militaires doivent être organisées avec des dispositifs statiques. En effet, la régulation du public et le maintien des gestes barrières n’est pas gérable dans le cadre de défilé.



· Le port du masque est rendu obligatoire pour tout le temps de la cérémonie, quand bien même celle-ci se tient à l’extérieur.



· Aucune activité de restauration et de buvette ne peut se tenir dans les sites des célébrations ou à proximité afin d’éviter les brassages de population et le retrait du masque.



· Les bals populaires ne seront pas autorisés. Pour rappel, les discothèques sont toujours fermées et les pistes de danse ne sont pas autorisées.



· Les concerts peuvent être tenus uniquement au sein des établissements et dans le strict respect des protocoles. Le public doit rester assis.



· Les spectacles pyrotechniques sont interdits sauf les spectacles pyrotechniques « surprises », sans appel au rassemblement de la population et sans médiatisation préalable.



· L’utilisation des artifices de divertissement, et notamment les pétards, demeure interdite sur la voie publique.



· Les fêtes foraines peuvent se tenir uniquement dans les ERP de type PA et CTS dans la limite de 300 personnes.



· La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite du mercredi 14 juillet 2021 de 18h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 06h00.



