A la Une .. Pas de fête foraine mais un marché pour célébrer la lentille de Cilaos

Compte tenu de la crise sanitaire, et malgré l'amélioration constatée, la municipalité a souhaité donner un autre format à la traditionnelle "Fête de la lentille" qui, comme l'année dernière, sera un "Marché de la lentille" qui se déroulera sur deux week-ends du mois d’octobre. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 06:25

Comme l’année précédente, il n’y aura pas de traditionnel côté forain pour célébrer la lentille de Cilaos, et ce, toujours en raison de la crise sanitaire.

Cilaos fête sa lentille !

La fête de la lentille, qui devient le Marché de la lentille 2021, sera tout de même l'occasion de découvrir des animations de rue, d'apprécier les prestations de troupes folkloriques et d'assister à des démonstrations de battage de lentilles à l'ancienne, toujours aussi spectaculaires.



Si les machines ont remplacé les gaulettes et la force des bras, il s'agit d'un aspect traditionnel qui sera mis en avant au moment où les premières récoltes commencent.



Ce Marché de la Lentille est aussi l'occasion pour le grand public de rencontrer les producteurs et de découvrir les multiples facettes de la culture d'une production emblématique du cirque qui contribue à la renommée de Cilaos depuis près de 150 ans.

L'événement se tient sur deux week-ends consécutifs, les 9, 10, 16 et 17 octobre prochains.