Pas de drapeau français à l'image, une polémique à ne pas rater pour Marine Le Pen

Une vidéo montrant Emmanuel Macron félicitant Lula pour sa réélection suscite la colère de Marine Le Pen. L’opposante dénonce l’absence du drapeau français à l’image. Par GD - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 11:54

Comme pour les Américains, les Algériens et les Bretons, une vie sans son drapeau préféré ne mérite pas d’être vécue pour Marine Le Pen. Après la polémique sur l’unique présence du drapeau européen sous l’Arc de Triomphe lorsque la France a pris la présidence de l’Ue, voici l’affaire des "félicitations à Lula".



La cheffe de file des députés RN a réagi à une vidéo diffusée par Emmanuel Macron où il félicite Lula pour sa victoire lors des élections présidentielles du Brésil. Marine Le Pen fustige l’absence du drapeau français dans l’image. "Hors cadre sans doute, comme les intérêts nationaux qui sont absents de votre esprit depuis longtemps", tance-t-elle.



Monsieur le Président, où est le drapeau français que vous devriez chérir ? Hors-cadre sans doute, comme les intérêts nationaux qui sont absents de votre esprit depuis longtemps.



Quant au ton désinvolte avec lequel vous parlez au Président Lula, il se passe de commentaire. https://t.co/sX8GMpwrqL

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 1, 2022



La communication de l’Élysée a publié un cliché où le drapeau français est bien présent dans le bureau présidentiel, mais effectivement hors cadre de l’image.

Lors d’un entretien téléphonique, le Président @EmmanuelMacron a félicité le Président @LulaOficial pour son élection. La préservation du climat et de la biodiversité sera l’une des priorités de la coopération entre le Brésil et la France, et l’Amazonie, un enjeu majeur. pic.twitter.com/K2wMWpV5Zt

— Élysée (@Elysee) November 1, 2022