Pas de couvre-feu pour le Réveillon du Nouvel An

Tous les yeux étaient rivés sur la réunion entre le préfet et les maires de l'île ce mardi après-midi. Cette visio-conférence hebdomadaire qui se tient habituellement le mercredi a été avancée à aujourd'hui suite aux annonces du gouvernement.Le Premier ministre a en effet dévoilé de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de Coronavirus, mais a aussi réinstauré l'état d'urgence sanitaire à La Réunion à partir de ce mardi et jusqu'au 31 mars 2022. La conséquence : le préfet peut à nouveau décider d'un couvre-feu ou d'un confinement L'épidémie de coronavirus a pris une ampleur sans précédent à La Réunion. Plus de 5.500 cas ont été recensés sur la semaine glissante du samedi 18 au vendredi 24 janvier selon Santé Publique France. Du jamais vu. Une augmentation encore plus forte aurait d'ailleurs dû être enregistrée. Un ralentissement des dépistages a été observé lors du 20 décembre, jour férié, et à la veille de Noël.La pression hospitalière est aussi en forte augmentation. Le CHU de La Réunion a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. En une semaine, le nombre de patients en réanimation a quasiment doublé tout comme les hospitalisations en médecine Covid.Le plus haut représentant de l'Etat n'a pour l'instant pris aucune décision. Le bilan hebdomadaire de suivi de l'épidémie doit être publié en fin de journée, Jacques Billant pourrait détailler les nouvelles mesures du gouvernement et apporter des précisions pour les restrictions spécifiques à La Réunion à venir.Selon Vanessa Miranville, maire de La Possession, le préfet n'envisage pas de mettre en place un couvre-feu dans les tous prochains jours. Si une telle mesure restrictive est prise, elle serait appliquée début janvier.