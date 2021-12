National Pas de couvre-feu pour le Nouvel An, rassure un ministre

Malgré la flambée épidémique dans l’Hexagone, un ministre, interrogé par France Info, assure qu’un couvre-feu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre n’est pas à l’ordre du jour. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 10:06





Ni couvre-feu, ni prolongation des vacances



Au vu du nombre de cas qui repart à la hausse, des mesures de freinage de l’épidémie sur le territoire sont attendues. Si la



"Nous allons prendre des mesures moins fortes mais plus durables", a confié ce ministre au média. Le retour de l'obligation du port du masque à l’extérieur devrait par contre être évoqué, notamment au centre des grandes villes et lors d’un attroupement.



Cette mesure, déjà en vigueur à La Réunion, tend ainsi à s'étendre à tout le territoire.



L'État prévoirait également de supprimer la période d'isolement pour les cas contacts d’une personne positive au variant Omicron, à condition qu'ils soient vaccinés.



"Ces mesures peuvent paraître modestes par rapport aux autres vagues de l’épidémie", reconnaît un membre du gouvernement dans des propos rapportés par France Info, "mais aujourd’hui, on a le vaccin".



À La Réunion, les restrictions spécifiques pourraient également évoluer très prochainement. Le Conseil des ministres est prévu à 20h00 (heure Réunion). Le conseil de défense sanitaire se tient ce lundi à 19h00 (heure Réunion) à l’Élysée, en plein pic des cas de coronavirus dans l’Hexagone. Plus de 100.000 nouveaux cas par jour ont été recensés le jour du réveillon de Noël, un record en France, et la pression continue d’augmenter dans les services hospitaliers. Santé Publique France enregistre 27 696 nouveaux cas ces dernières 24h.Au vu du nombre de cas qui repart à la hausse, des mesures de freinage de l’épidémie sur le territoire sont attendues. Si la possibilité d'une restriction des déplacements pour le réveillon a été évoquée, ni un couvre-feu le 31 décembre, ni la prolongation des vacances scolaires ne seront finalement sur la table, a affirmé un ministre à France Info."Nous allons prendre des mesures moins fortes mais plus durables", a confié ce ministre au média. Le retour de l'obligation du port du masque à l’extérieur devrait par contre être évoqué, notamment au centre des grandes villes et lors d’un attroupement.Cette mesure, déjà en vigueur à La Réunion, tend ainsi à s'étendre à tout le territoire.L'État prévoirait également de supprimer la période d'isolement pour les cas contacts d’une personne positive au variant Omicron, à condition qu'ils soient vaccinés."Ces mesures peuvent paraître modestes par rapport aux autres vagues de l’épidémie", reconnaît un membre du gouvernement dans des propos rapportés par France Info, "mais aujourd’hui, on a le vaccin".À La Réunion, les restrictions spécifiques pourraient également évoluer très prochainement. Le Conseil des ministres est prévu à 20h00 (heure Réunion).