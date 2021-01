Pas de couvre-feu, ni de confinement le week-end, pour l'instant, à La Réunion

Le Préfet de La Réunion a évoqué la situation sanitaire à La Réunion ce jeudi avec les parlementaires de l'île lors d'une réunion à distance. Cet échange survient après les annonces du ministère des Outre-Mer faites il y a 24 heures. Sébastien Lecornu avait expliqué que l'arrivée de variants du Coronavirus sur les territoires ultramarins pouvaient provoquer la mise en place d'un couvre-feu ou d'un confinement le week-end dans certaines zones.Le député Philippe Naillet explique que le Préfet de La Réunion a déclaré : "Pas de couvre-feu à La Réunion, pas de confinement le week-end". Il commente "C'est une décision de bon sens". Il rappelle notamment que tous les cas de variants sont importés et qu'une circulation du variant sud-africain sur le territoire n'est pas prouvée.Il ajoute notamment que "Les Réunionnais ont respecté les règles" et qu'il serait "dommage de les pénaliser à cause du manque d'investissement de l'Etat pour l'hôpital à Mayotte". Philippe Naillet ajoute que de nouvelles restrictions auraient des conséquences pour les bars, restaurants, les établissements touristiques, les associations sportives et culturelles. L'homme politique assure "l'épidémie est contenue."Le député Jean-Hugues Ratenon a lui déclaré avoir demandé la fermeture des frontières de La Réunion. Il explique que le Préfet a décidé d'agir par étape et de réinstaurer prochainement les motifs impérieux entre La Réunion et la métropole : "une mesure qui pourrait prendre effet dès la semaine prochaine."