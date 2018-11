Pas de cours pour les élèves dans les établissements scolaires

Le recteur de l’académie informe les familles et les personnels, des modalités de reprise progressive de l’activité dans les écoles et établissements scolaires, mais sans les élèves. À Saint-Paul mais aussi dans toute l’île. Le lundi 26 novembre 2018 sera une journée de pré-rentrée pour tous les personnels, pour organiser la reprise des enseignements, dans l’intérêt premier des élèves qui n’auront donc pas cours.



Voici le communiqué du rectorat:



Premier degré

En accord avec la préfecture et en lien avec les maires, les enseignants des écoles publiques et privées sous contrat sont invités à reprendre leurs postes à compter du lundi 26 novembre 2018, selon des modalités qui leur seront transmises directement par l’inspecteur de leur circonscription.



Second degré

En accord avec la préfecture et en lien avec les collectivités (Région et Département), l’ensemble des établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat seront ouverts lundi 26 novembre 2018. Tous les personnels sont appelés à rejoindre leurs établissements, pour une pré-rentrée animée par les chefs d’établissement.

Cette pré-rentrée se fera en tenant compte des difficultés de circulation et des consignes de sécurité du Préfet.

Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation pour préciser les conditions de reprise par les élèves.





En ce qui concerne Saint-Paul, il n’y aura pas d’accueil dans les écoles primaires, élémentaires, maternelles publiques et privées ce lundi 26 novembre.



Voici le communiqué de la ville:



En dépit d’un début d’amélioration mais compte tenu de la situation sociale encore floue, les parents d’élèves sont informés que les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées de la Commune n’accueilleront pas les élèves.

À cet effet, les parents sont invités à prendre les dispositions nécessaires.



En concertation avec l’Académie, le personnel enseignant sera accueilli demain lundi dans l’ensemble des écoles. Par ailleurs, les employés communaux affectés dans les écoles sont invités à rejoindre leur poste de travail afin de préparer au mieux la réouverture des établissements.