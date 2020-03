Municipales 2020 Pas de consigne de vote pour Sonny Welmant (RN) à St-Denis: "Arrêter avec ces anciennes traditions zembrocal pays"



Je tenais à remercier les Dionysiens et Dionysiennes qui m’ont fait confiance, et qui ont voté pour moi ce dimanche 15 mars 2020 pour les élections à la mairie de Saint-Denis.



Je voulais leur exprimer toute ma reconnaissance d’avoir choisi en ma personne le candidat du renouveau pour Saint-Denis, le candidat qui a voulu apporter un véritable changement dans la direction de la commune afin de donner aux Dionysiens et aux Dionysiennes un cadre de vie agréable et sécurisé.



Merci à tous ceux et celles qui en votant pour moi ont exprimé leur désir d’apporter un véritable changement dans la gestion économique, culturelle et sociale de notre capitale.



Je tenais également à dire à tous ceux qui m’ont fait confiance, que le combat n’est pas terminé, qu’il ne faut pas baisser les bras, et penser que le Rassemblement National sera bientôt au pouvoir.



Notre combat pour prendre les postes de direction dans notre Département comme à la Région ne fait donc que commencer.

Je serai toujours aux côtés de ceux et de celles qui veulent que Saint- Denis soit une ville d’Outre-Mer prospère, belle, propre, et où il fait bon de vivre.



Continuons le combat. Ensemble, nous réussirons.



Merci encore aux Dionysiens et aux Dionysiennes qui m’ont fait confiance.



Concernant cette élection nous ne donnons aucun consigne de vote car nous souhaitons arrêter avec ces anciennes traditions ''Zembrocal pays''.

Candidat du Rassemblement national aux municipales à Saint-Denis, Sonny Welmant a tenu ce jeudi à remercier les 2,36% d'électeurs dionysiens qui lui ont fait confiance au premier tour. Ce dernier, qui souhaite mettre fin aux "anciennes traditions zembrocal pays", ne donne aucune consigne de vote pour le second tour. Nicolas Payet Lu 114 fois







