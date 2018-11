En raison du mouvement social en cours, nous empêchant d’effectuer les collectes et de vider les camions remplis de déchets, nous demandons aux habitants et commerçants de ne pas sortir leurs bacs, de ne pas les laisser sur les voies publiques et privées et de rentrer ceux qui sont actuellement dans le chemin.

Ce geste citoyen permet d’éviter toute dégradation et « perte ».