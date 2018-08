Pas de collecte de déchets le 15 août à Saint-Paul

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) informe les habitants de Saint-Paul, La Possession, Le Port, Trois Bassins et Saint-Leu qu’il n’y aura pas de collecte de déchets le mercredi 15 août 2018. Il s’agit en effet d’un jour férié avec la célébration de l’Assomption.



Cette annulation concerne les emballages recyclables (bacs jaunes), d’ordures ménagères (bacs bleus ou verts), les déchets végétaux et les encombrants. Toutes les collectes sont décalées d’une journée. Celles qui sont habituellement assurées le mercredi auront lieu le jeudi, celles du jeudi est reportée au vendredi et ainsi de suite jusqu’au samedi 18 août. À noter la fermeture également des déchèteries le 15 août.



Pour toute information complémentaire, le 0800 605 605 reste à votre disposition du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures. Un appel gratuit depuis un poste fixe.