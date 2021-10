A la Une .. Pas de Tropica’dingue cette année

La 7e édition de l'événement n’aura pas lieu en 2021, en raison des conditions sanitaires. Les organisateurs donnent rendez-vous aux “dingos” l’année prochaine. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 17:24

C’est officiel, la course à obstacles ludiques, parcourue par des participants déguisés, n’aura pas lieu cette année.



"On ne peut pas être à demi dingue"

Après avoir demandé l’avis des participants, l’organisation annonce avoir pris la décision de ne pas tenir d’événement avant l’an prochain. Pass sanitaire et contraintes liées à la situation sont ici en cause : “Ce qui caractérise la Tropica depuis des années, c’est l’esprit de liberté qui y règne. Les conditions ne sont pas suffisamment favorables en vue de proposer des animations aussi folles que les années précédentes. On le regrette, mais l’on ne peut pas être à demi dingue", indique l’organisation.

Une nouvelle édition est prévue pour 2022, avec de nouveaux modules et animations.