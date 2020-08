Société Pas de Salon de la Maison cette année

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, les rassemblements de plus de 5 000 personnes restent interdits jusqu'au 30 octobre. La Nordev annonce ce mercredi l'annulation du Salon de la Maison 2020, initialement reporté au 26 septembre jusqu'au 4 octobre. Voici son communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 16:02 | Lu 638 fois

"Suite aux déclarations du Premier Ministre Monsieur Jean Castex ce mardi 11 août prolongeant les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’au 30 octobre 2020, c’est avec émotion et regret que nous vous informons de l’annulation de la 32ème édition du salon de la Maison qui était prévue du 26 septembre au 04 octobre 2020.



Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous au prochain Salon de la Maison qui se tiendra du 1er au 9 mai 2021 pour une édition qu’ensemble nous rendrons exceptionnelle."



Amandine Dolphin

