A la Une . Pas de Lamborghini pour Karim Benzema

Mais pas de bolide pour Karim Benzema qui roule plutôt dans une voiture beaucoup plus familiale. Karim Benzema est arrivé à La Réunion ce mardi 29 novembre. Le footballeur est sur l'île pour des vacances bien méritées. Pour rappel, il a remporté cette année le championnat d'Espagne, la Ligue des Champions mais a aussi été décoré du Ballon d'Or.Mais l'attaquant de l'Equipe de France a malheureusement dû quitter la sélection à cause d'une blessure. Karim Benzema a donc quitté le Qatar et est venu à La Réunion retrouver ses proches. Son ex-compagne est revenue s'installer sur l'île avec leurs enfants.Le footballeur a déjà passé des vacances à La Réunion. Il était notamment sur l'île pour ses 22 ans en compagnie du rappeur Rohff.Un accident était survenu lors d'une soirée. Une Lamborghini avait été dégradée . Karim Benzema avait été désigné comme auteur principal. Mais Rohff a finalement révélé il y a peu qu'il était au volant Karim Benzema est aujourd'hui un homme qui a mûri, un père de famille qui d'ailleurs s'adonne à des activités plus calmes comme des balades ou des sorties familiales.Le Kartel Prod, chargé de la logistique, est habitué à recevoir les stars nationales et internationales.Une Lamborghini attendait d'ailleurs Ninho à l'aéroport Roland-Garros il ya quelques mois.Mais pas de bolide pour Karim Benzema qui roule plutôt dans une voiture beaucoup plus familiale.