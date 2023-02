A la Une . Pas d'école : Quelle situation pour les étudiants, les alternants et jeunes en formation ?

Le préfet de La Réunion a décidé d'activer l'alerte orange à La Réunion à partir de dimanche soir (19h). Les crèches, écoles, collèges et lycées sont donc fermés. Quid des universités, des jeunes en alternance ou en formation ? Nous vous diffuserons les informations au fur et à mesure dans cet article qui sera régulièrement mis à jour. Par NP - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 13:23

FERMETURE DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION DÈS LE LUNDI 20 FÉVRIER 5h ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE :



Monsieur Le Préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau orange « alerte cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC Cyclones, ce dimanche 19 février 2023 à compter de 19h, en raison du cyclone tropical très intense baptisé « FREDDY ».



Selon les dernières prédictions, ce système devrait passer au plus près de La Réunion dans la soirée de lundi 20 à mardi 21 février, générant potentiellement une dégradation marquée des conditions venteuses, de pluie et de houle.



Dans ce cadre et afin de garantir la sécurité des étudiants et des personnels, le Président de l’Université de La Réunion a décidé de procéder à la fermeture de l'établissement à compter du lundi 20 février dès 5h et ce jusqu’à nouvel ordre, pour l'ensemble de ses sites et campus :

· Campus du Moufia,

· Site du Parc Technologique Universitaire,

· Site de la Victoire,

· Site de Bellepierre,

· Campus du Tampon,

· Campus de Terre-Sainte,

· Site du Maïdo.



Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (arrêt des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel) de toutes les composantes, directions et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.



L’établissement appelle l’ensemble des étudiants et des personnels à la plus grande prudence à l’approche du météore et assure l’ensemble de la communauté universitaire de son soutien et de sa solidarité pour faire face à cet épisode cyclonique.

