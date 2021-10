A la Une . Pas d’annonce, mais un QG et une équipe de campagne pour Eric Zemmour

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 14:11

Si ce n’est pas un aveu de candidature, ça y ressemble fortement. Hier soir, Eric Zemmour a organisé une première réunion de campagne dans son nouveau QG du VIIIe arrondissement parisien. Au cas où certains douteraient encore, des affiches "Z 2022" et "Zemmour Président" étaient déployés un peu partout.



Devant une centaine de supporters, le polémiste a évoqué la possibilité qu’il se résigne à se présenter pour porter ses idées, tout en évitant de le dire directement. Il a également prévenu ses partisans que la campagne allait devenir de plus en plus brutale envers eux.



Selon les derniers sondages publiés, le quasi-candidat serait possiblement au second tour. D’autres sondages le placent au coude à coude avec Marine Le Pen.



