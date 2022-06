A la Une . Pas d’accord sur la convention canne, les planteurs reprennent le mouvement lundi

Faute d’un accord trouvé, les syndicats appellent les planteurs à se mobiliser demain. Ils prévoient de faire un pique-nique devant la préfecture. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 06:19

Ils n’entendent rien lâcher. Après plusieurs manifestations, les planteurs n’ont toujours pas eu satisfaction lors des négociations de la convention canne. Les discussions doivent reprendre, mais les agriculteurs veulent maintenir la pression juste avant la réunion de demain 14h.



À l’appel de la FDSEA, l’UPNE et des Jeunes Agriculteurs, les planteurs sont invités à se rendre devant la préfecture pour organiser un grand pique-nique. Une manifestation plus conviviale que durant la semaine.







