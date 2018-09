Pas d’accord avec Schiva !

Quand bien même l’orthographe n’a rien à voir avec la déesse Shiva, l’idée d’associer ce nom à une boite de nuit n’est ni originale encore moins plaisante. Les responsables de ce futur lieu de détente et de plaisirs n’ont rien compris en terme de communication et de savoir-faire (et vivre).



Voilà une communauté soudée allant jusqu’à solliciter une médiation auprès des gérants et dialogue tourne court.



Pourquoi persister dans une démarche offensante ? Parce que c’est une "offense" faite à une communauté de La Réunion. Même si j’exècre le communautarisme n’y avait-il pas d’autres noms, d’autres appellations "plus fun" pour la discothèque ?



"Je m’en vais vous dire" comme dirait une concierge qui me faisait rêver, je m’en vais vous dire que "quand le doute s’installe, c’est le début de la fin". Ce lieu de fêtes n’est même pas ouvert qu’il s’est déjà privé d’une partie de sa clientèle puisqu’il y a polémique autour de son nom. Les mauvaises langues diront "bah cela fait de la pub". Et bien non messieurs dames, ce n’est pas de la pub, c’est du râlé-poussé ! Et un râlé-poussé se termine toujours dans les pages des faits divers. Gageons que "le sort" de la discothèque est dans les bonnes mains de Shiva, ce dieu complexe avec un troisième œil qui perçoit au-delà de la réalité matérielle. A bon entendeur.