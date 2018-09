La grande Une Pas d'abonnement à RMC Sport ? Pas de Ligue des champions pour vous...





En effet, à moins de détenir un abonnement à RMC Sport, dont l'offre est uniquement en OTT et n'est pas encore disponible auprès des autres opérateurs (Canal+/CanalSat, Zeop, Orange, Parabole Réunion), il vous sera impossible de suivre les rencontres de la coupe aux grandes oreilles...



L'attribution des droits exclusifs du foot européen le 11 mai 2017 au bénéfice de SFR, pour un montant de 350 millions d'euros par an jusqu'en 2021 avait fait l'effet d'une bombe. Le groupe de Patrick Drahi avait réussi une véritable démonstration de force face à ses rivaux Canal+ et Bein Sports, habituels diffuseurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, qui permettaient aux fournisseurs d'accès à internet de diffuser leurs programmes via un abonnement mensuel.



Mais la donne a changé depuis… En effet, les matches de la Ligue des champions et de la Ligue Europa seront désormais diffusés sur les chaînes SFR Sport, devenues le 3 juillet RMC Sport, uniquement disponibles pour les abonnés fixes et mobiles du Carré rouge. Quatre forfaits fixes intègrent directement les offres RMC Sport : ADSL Box Power à 47,99 euros mensuels et ADSL Box Power + à 59,99 euros mensuels ; Fibre Box Power à 57,99 euros mensuels et Box Power + à 69,99 euros mensuels).



En attendant le résultat des négociations au niveau national...



Dans le cas contraire, un client fixe SFR bénéficiaire des anciennes offres "Famille" ou "Grand spectacle" pourra tout de même souscrire à l'option RMC Sport pour 9 euros mensuels. Ils devront télécharger l'application et se rendre ensuite dans l'espace client de leur opérateur et d'activer l'option payante.



Les abonnés SFR mobiles devront en faire de même pour avoir accès, via l'application dédiée en OTT et pour 9 euros par mois, aux retransmissions de RMC Sport sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs ou en s'équipant au préalable d'une clé



Pour rappel, l'OTT (en anglais over-the-top ou offre hors du fournisseur d'accès à Internet), est un service de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite) dans le contrôle ou la distribution du contenu.



Chromecast ou d'une Apple TV via Airplay. Sur cette dernière, une application RMC Sport est actuellement en cours de développement.

NP Lu 576 fois