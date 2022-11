Partout dans le monde les droits des femmes sont bousculés, égratignés, bafoués, piétinés !



Aux États-Unis, avec l’abrogation du droit à l’avortement dans certains états, en Iran avec la chasse aux femmes qui se battent pour leurs libertés, en Chine avec la stérilisation massive des femmes ouïghoures, en Afghanistan où les femmes n’ont plus accès à l’éducation… Tellement d’exemples qui nous obligent à œuvrer au quotidien pour dénoncer ces actes et soutenir les associations qui luttent, partout, pour les droits des femmes.



En France, le candidat Emmanuel Macron, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en 2017, avait déclaré "grande cause du quinquennat" l'égalité entre les femmes et les hommes.



Cinq ans plus tard, qu’en est-il ?



Le nombre de féminicides n’a absolument baissé (120 au 20/11/22 dont 2 à la Réunion), le nombre de plaintes augmentent et le nombre de viols ou tentatives de viols enregistrés par le ministère de l'Intérieur a doublé entre 2017 et 2021, passant de 16 900 à 34 300. 213 000 femmes sont victimes de violences sexuelles ou physiques de la part de leur conjoint chaque année.



Des chiffres alarmants qui posent question sur l’action des gouvernements successifs.



Ce dimanche 27 novembre, Place publique Réunion, qui a inscrit l’urgence féministe dans ses quatre piliers fondateurs, se tiendra aux cotés des organisations, associations et collectifs mobilisés pour défendre les droits des femmes à la Réunion et partout dans le monde. Rendez-vous au Jardin de l’État à Saint Denis, à 13H !



Christophe Estève, pour Place publique Réunion.