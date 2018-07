Partir en livre au jardin de l'Etat

L’opération nationale « Partir en livre » a lieu le mercredi 11 et le jeudi 12 juillet 2018 au Jardin de l’État et le 17 juillet à Espérance les hauts Ste Marie.



Voilà bien des années que le Jardin de l’État est la référence des moments plaisir pendant les vacances. Ici les rayons du soleil coupent les branches d’une végétation accueillante.



Un cadre idéal pour Lucie qui est venue faire les ateliers de la bibliothèque Départementale en famille.



Lucie GENDRAUD, Les vacances dans les ateliers créatifs

"Moi j’aime beaucoup, j’aime beaucoup le scrapbooking enfin les ateliers créatifs. Puisqu’on a plein de colle et après je trouve que ce qu’on fait est très beau."



Partir en livre est une opération nationale qui déplace les structures au plus proche des lecteurs mais à la bibliothèque Départementale, cela a lieu toute l’année.



Christelle TIVERNE, Responsable du service médiation culturelle Bibliothèque Départementale de la Réunion

"Alors, ça fait partie de nos missions de la bibliothèque de proposer des animations hors les murs. D’aller vers les publics les plus éloignés de la culture. Nous allons à l’hopital, nous allons au sein des familles qui ont quelques difficultés avec le livre. Nous allons bien sûr dans les jardins, nous sommes présents lors de la manifestation ABDE. Vraiment sortir de notre bibliothèque et être sur tout le département est une volonté que l’on a."



Si donner envie de lire était l’objectif, cette opération toute simple semble fonctionner pour ces enfants qui le temps d’une après-midi se sont évadés dans un livre.