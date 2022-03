Mayotte Partie de cache-cache entre les passeurs et la Police nationale de Mayotte

La Police nationale de Mayotte vient de partager des photos relatant son quotidien et le jeu du chat et de la souris auquel elle se livre avec les passeurs. La chasse aux kwassas kwassas cachés en attendant un nouveau départ se révèle souvent fructueuse. Par NP - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 11:57

Cachés dans la végétation, les moteurs attendent sagement que leur propriétaire aient fini leur petit tour en ville. C'est sans compter sur la vigilance de la Police nationale de Mayotte qui traque inlassablement les passeurs certes, mais également leurs embarcations.



Sur la page Facebook de la Police, les forces de l'ordre viennent de publier le fruit de leur récolte : des kwassas kwassas, leurs moteurs et autres bidons à essence qu'ils s'empresseront de saisir.