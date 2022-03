Rubrique sponsorisée Participez jusqu’au 4 avril à la Consultation publique environnementale du futur programme Interreg VI 2021-2027

Dans le cadre de la préparation du futur Programme Interreg VI ocean Indien 2021-2027, l’Autorité de gestion a mené une évaluation environnementale afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux dans l’élaboration et l’adoption du Programme, et ainsi identifier et optimiser ses impacts environnementaux.



Cette évaluation environnementale a été soumise pour avis à l’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD).



