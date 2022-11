Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Participez gratuitement à la 1ère édition de Zot Forum à Saint-Paul La place du marché forain accueillera le mercredi 30 novembre 2022 la 1ère édition de Zot Forum de 8h30 à 16h30 !





Cette première édition de Zot Forum a pour but de valoriser la jeunesse du territoire réunionnais et de favoriser l’inclusion ainsi que l’insertion professionnelle !



Avec plus de 70 partenaires rassemblés, la commune Saint-Pauloise invite la population à venir découvrir, s’informer et participer à cette journée qui sera animée par l’humoriste Titi Le Comik.



Un plateau artistique sera proposé durant le forum pour valoriser les jeunes talents locaux avec le chanteur Wizdom, Marshall et le groupe PLL qui ont répondu présent à l’occasion de l’événement !



La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la Ville de Saint-Paul qui compte plus de 11 628 habitants âgés de 11 à 17 ans et 7 933 habitants âgés de 18 à 25 ans soit près de 20 % de sa population (INSEE 2018). Dans ce cadre, la Ville de Saint-Paul met en œuvre une politique Jeunesse ambitieuse structurée autour de 6 axes : L’épanouissement du jeune à travers la culture et les loisirs

L’insertion des jeunes

La prévention et la santé

La mobilité et le logement des jeunes

La gouvernance de la politique jeunesse

L’exercice de la citoyenneté des jeunes

Ces jeunes générations sont nos talents et nos pépites. Elles représentent l’avenir de notre commune. Ainsi, en 2023, la Ville ouvrira la première Structure d’information jeunesse à Bellemène.



Une seconde SIJ sera aussi déployée dans le centre-ville de Saint-Paul. Pour la deuxième année consécutive, le Forum de la Jeunesse se tiendra sur le territoire.



Par ailleurs, afin de favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité, une instance participative dédiée aux 11-26 ans sera mise en place à l’instar du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes. Nous développons ainsi l’engagement des jeunes en les rendant acteurs de la politique jeunesse.



Cette ambition forte se traduit par l’organisation du premier Forum de la Jeunesse et de la Journée de l’économie sociale et solidaire le 30 novembre. Cet événement est consacré à l’information et à la valorisation des 11-26 ans.



Ce Forum est le signe de la politique ambitieuse menée en la matière. C’est l’aboutissement d’une démarche engagée pour construire une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse.



Par ailleurs, la Ville de Saint-Paul encourage l’économie sociale et solidaire en faisant émerger et en valorisant les initiatives solidaires et en accompagnant les porteurs de projets.



Une journée de l’Économie Sociale et Solidaire continuera d’être organisée annuellement dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire en novembre afin de faire découvrir l’ESS, de valoriser les ACI présents sur le territoire Saint-Paulois, de faire comprendre ce mode d’entreprendre et de susciter des vocations.



De nouveaux Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) et chantiers d’insertion seront mis en place dans les Bassins de Vie. Ces ACI sont pour la grande majorité établis sur plusieurs années et deviendront permanents.



Ces ACI sont pour la grande majorité établis sur plusieurs années et ils deviendront permanents. Afin de viser l’objectif du mandat qui est la création de 700 emplois, 20 Ateliers Chantier d’Insertion seront prévus en 2023.



Ce chiffre englobe les ACI pluriannuels et des nouveaux ACI qui seront mis en œuvre. L’accent sera mis sur les ACI qui ont pour objectif le développement durable.



