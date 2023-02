Participez aux manifestations Ufostreet à Saint-Paul !

Les rendez-vous sont pris le 18 février à Plateau Caillou de 8h à 15h, le 28 mars à Savanna et le 29 avril pour relever des défis ludiques et sportifs et participer à un tournoi de football et de basketball !



Ces manifestations sont portées par l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) et sont destinées aux adolescent(e)s âgé(e)s entre 11 et 17 ans.



Ces trois rendez-vous, dont la finale, visent à faire découvrir une autre vision du sport. Une vision à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.



Les inscriptions se font par téléphone : 0692 57 02 75 ou 02 62 43 84 95.



Vous pouvez également remplir la fiche d’inscription présente ici.