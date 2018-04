Participez aux ateliers « Atout âge » !

Le CCAS de Saint-Paul vous informe du déploiement 2018 des ateliers « ATOUT AGE » sur les thèmes de la nutrition, de l’habitat et de la mémoire. Ils sont destinés à tous les seniors retraités autonomes de 55 ans et plus.



Ces ateliers de prévention, conviviaux, contribueront à votre bien vieillir, à maintenir votre autonomie, à obtenir des conseils pratiques mais également à rencontrer de nouvelles personnes et rompre l’isolement.



Les places étant limitées à 12 personnes par atelier, une liste d’attente sera mise en place pour les prochaines séances de l’année 2018.

Les inscriptions se feront par téléphone au 0262 45 48 61 ou au 0262 70 28 60 ou à la Cellule Animation du CCAS (19, rue Evariste de Parny à Saint – Paul – 1er étage porte 1).