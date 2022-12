Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Participez aux Matinées découvertes du milieu aquatique Développer des actions transversales autour de l’accompagnement à la parentalité chez les jeunes parents est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive. Dans ce cadre, le Service Petite Enfance et Parentalité, en partenariat avec la Direction des Sports des aires nautiques, ont mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines. Dédiées aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) entre 7 mois et 3 ans, plusieurs animations sont proposées ce dimanche 11 décembre de 10h à 12h à la piscine des Aquanautes.

Participez gratuitement aux matinées de découvertes du milieu aquatique ! Cette fois-ci, direction la piscine des Aquanautes pour découvrir les ateliers aquatiques mais aussi un café parent, des ateliers massages, de la prévention scolaire pour terminer sur une pause gourmande ! Cette animation proposée par la Ville de Saint-Paul est entièrement gratuite ! En revanche, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires en scannant le QR code de l’affiche ! Le rendez-vous est pris!





Dans la même rubrique : < > Kabar Zistoir à Saint-Paul Retour de l’opération “Un livre, un enfant”