Participez aux Ateliers Égalité des Chances de la Fémis

Depuis 2008, La Fémis et la Fondation Culture & Diversité mettent en place des Ateliers Égalité des Chances destinés à une quinzaine d’étudiants boursiers afin d’augmenter leurs chances de réussite au concours de la Fémis.



Sélectionnés partout en France, ces étudiants ont l’opportunité d’approfondir leurs connaissances et leur expérience cinématographique en participant à des rencontres avec des professionnels renommés, en assistant à des cours théoriques et en tournant un court-métrage en équipe.



A savoir :

Les billets d’avion et le logement à Paris sont pris en charge

Le dossier de candidature est à renvoyer au plus tard le 3 avril 2020

Pour plus d’informations : 01 47 53 61 80 / cjeanjoseph@fmlcd.org /

https://www.femis.fr/programme-egalite-des-chances



Retrouvez des témoignages d’étudiants en vidéo sur

http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-la-femis_p548644



Chiffres clés :

15 élèves /an

5 semaines d’Ateliers /an

3 déplacements vers la métropole /an

