Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Participez au tournoi de foot mixte “Carton rouge” à l’Éperon ! Rendez-vous au stade de l’Éperon le samedi 10 décembre à l’occasion de la 3ème édition de la manifestation “Carton Rouge aux violences Intra Familiales”. Au delà de la manifestation sportive, c’est l’occasion d’aborder de multiples enjeux sociaux comme la lutte contre le sexisme ou le développement des connaissances sur les situations de violences, leur prévalence et leurs conséquences.

Il y a davantage de plaintes déposées dans l’Outre-Mer qu’en France Hexagonale. En 2020, 7 652 femmes ont été victimes de Violences Intra Familiales (VIF) sur l’ensemble des départements et collectivités ultramarins : un total en hausse de presque 400 sur un an. 2 000 signalements de violences conjugales seraient suivis de plainte ; 1 000 ne font que l’objet d’une main courante. Le nombre de plaintes pour violences conjugales a augmenté de 114,7% entre 2019 et 2020. Le nombre de femmes accueillies par les structures dédiées a fait un bon de 8,6%. C’est dans ce contexte alarmant que le Cevif (Collectif pour l’élimination des Violences familiales) a crée en 2016 le premier “Carton Rouge aux violences Intra Familiales”. Les objectifs sont nombreux : il s’agit de lutter contre le sexisme, montrer le respect possible femmes-hommes dans le sport et particulièrement dans le football, valoriser la pratique sportive de loisirs en couple, le partage et l’échange autour des passions communes, développer la connaissance des situations de violences, leur prévalence et leurs conséquences, récolter des dons afin de venir en aide aux victimes de violences intra familiales et particulièrement les femmes et leurs enfants.



Les matchs auront une durée de 15 minutes



En pleine coupe du monde, Carton Rouge propose un tournois de football mixte ce samedi 3 décembre opposant douze équipes mixtes. Le sport nous donne l’opportunité, au coeur du village de l’Éperon, de s’adresser aux hommes comme aux femmes, aux adultes comme aux enfants, d’aller sur le terrain, d’aller à la rencontre du plus grand nombre pour construire collectivement un événement sportif qui la part-belle à la mixité. Les matchs auront une durée de 15 minutes. Aux abords, des partenaires seront présents : CEVIF, UFR, ChancEgal, Le Colosse aux pieds d’argile, accès au droit avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit… Pour marquer cette journée, différents artistes issus des quartiers Saint-Paulois animeront le plateau musical : Jf GANG et Systa Leon. Par ailleurs, un théâtre forum sera animé par Délixia PERRINE et Brice DELIRY. L’idée est de débattre du caractère sexiste et violent de nos sociétés tout en permettant aux Saint-Paulois d’en expérimenter les alternatives. Enfin, des actions de sensibilisation au développement durable seront proposées comme le vélo blender et des fours solaires. De 10h à 15h, le public pourra garder un souvenir de sa participation à la 3ème édition de “Carton Rouge aux VIF”.







