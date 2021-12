Participez au relais trail le Vieux Saint-Paul !

Les inscriptions doivent s’effectuer avant le 16 décembre à 18h sur le site Internet Web Services. Pour tous renseignements et demande de tarifs, contactez l’association Bois-de-Nèfles Athlétisme par mail : bdna97411@gmail.com ou par téléphone : 0692 26 39 52. Vous pouvez également visiter leur site Internet : https://www.bois-de-nefles-athletisme974.com/



Le retrait des dossards se fera le jour de la course le 19 décembre entre 6h et 7h. Les inscriptions sont limitées à 70 équipes soit 350 participants maximums.