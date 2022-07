Participez au défi Maïdo ! Tous à vélo !

Tous à vélo ! Dans le cadre de la lutte contre les cancers masculins, l’association Les moustaches à vélo présentent la plus longue ascension de France ! Et cela se passe au Maïdo ! À votre rythme, réalisez ce challenge solidaire, seul, entre amis ou en famille. Pour participer, suivez les indications sur l’affiche. Le point de départ se fera sous le pont de Grande Fontaine. Les parcours sont à retrouver sur le site et réseaux ” les moustaches à vélo”. Rendez-vous également le 13 novembre 2022 pour le Cyclotour familial de 12 km sans dénivelé, le cyclotour sportif de 45 km avec 800 mètres de dénivelé et un village Santé ! Le rendez-vous est pris !