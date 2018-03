Participez au 1er Salon des savoir-faire professionnels et des proximités

Votre entreprise exerce dans le BTP, l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables, l’Économie Sociale et Solidaire, le numérique, …?Ou votre entreprise est innovante ?Le 1er Salon des Savoir-faire professionnels et des proximités, organisé par le TCO, la CINOR et leurs partenaires est fait pour vous !Rendez-vous le vendredi 17 novembre 2017 au Parc Expobat de Saint-Paul.Rencontrez les acheteurs publics de La Réunion ou vos futurs partenaires économiques et montrez votre savoir-faire…Inscrivez-vous vite. Vous avez jusqu’au lundi 23 octobre pour ce faire.