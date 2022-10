Participez à une séance de chant prénatal

Marion Sanchez, de Sensa’Son, musicienne et animatrice d’ateliers de chant prénatal vous propose une séance de chant prénatal. Vous attendez un bébé ? Venez utiliser votre voix pour améliorer votre bien-être physique, mental et émotionnel, ressentir les vibrations et résonances du son et offrir à bébé un massage vibrant, découvrir le tambour océan et vivre l’apaisement que cela procure. Pas besoin d’être expert en chant, Marion Sanchez vous accompagne avec des vocalises, voyelles, chansons diverses et berceuses, l’important est de se faire du bien et de faire du bien à bébé.



Pour les futurs parents :

Séance gratuite le 20/10/2022 de 9 h à 11 h à la maison de santé de la Saline-les-Hauts

Places limitées, inscriptions au 0693866875