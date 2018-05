Participez à notre sondage: L'OM va-t-il gagner ce soir ?

Après 90 voire 120 minutes de jeu, et pourquoi pas une séance de tirs au but, les Marseillais devront lutter face à l’épouvantail espagnol : l’Atlético emmené par le bouillant entraîneur argentin Diego Simeone.



Au sein de cette formation ibérique évolue les français Antoine Griezman et Kevin Gameiro. Si le premier est certain de jouer ce soir, l’ex-attaquant du PSG pourrait entrer en cours de jeu, en fonction de l’évolution du score.



L’Atlético Madrid est connue pour sa défense hermétique, mais Florian Thauvin ou Dimitri Payet, les deux hommes en forme de l’OM sur cette fin de saison, sont prêts à percer la défense catennaccio de l’Atlético.



L'entraîneur marseillais Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur son effectif-type. Encore incertain le week end dernier, et laissé au repos lors d’un match de championnat contre Guingamp, le Réunionnais Dimitri Payet fait bien partie du groupe phocéen.



La finale de l’Europa League commence à 20h45 (22H45 à La Réunion) et se jouera, coïncidence des choix de l’UEFA, en France, plus précisément dans le stade de l’Olympique Lyonnais. Un avantage certain pour le club de Marseille qui pourra compter sur des supporters en plus grand nombre. 11.556 places leur ont été réservées par l'UEFA.



Payet devrait une nouvelle fois faire jouer ses partenaires en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3-1 que devrait mettre en place Rudi Garcia.



Les compositions probables :

OM : Mandanda - Sakai - Rami, Luiz Gustavo - Amavi - Anguissa - Sanson - Thauvin - Payet (cap) - Ocampos - Germain

Atlético Madrid : Oblak - Vrsaljko (ou Juanfran) - Gimenez - Godin - Felipe Luis - Gabi (cap) - Partey - Koke - Saul - Diego Costa - Griezmann