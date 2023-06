Communiqué Participez à la journée nationale "Tous résilients face aux risques" le 13 octobre 2023

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 14:20

Participez à la journée nationale « Tous résilients face aux risques » le 13 octobre 2023 : Devenez acteur de la sensibilisation de la population réunionnaise et déposez votre projet avant le 2 octobre.



Volcan, cyclones, glissements de terrains, inondations, feux de forêts... La situation géographique et la nature géologique de l’île de La Réunion en font l’une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels. Les risques technologiques représentent également un enjeu fort pour La Réunion avec des infrastructures nécessaires à la vie quotidienne de près de un million d’habitants et de touristes.



L’information et la sensibilisation du public, visant à forger un comportement responsable au regard des risques et de s’en prémunir, est une priorité pour l’État.

C’est le sens de la deuxième édition de la journée nationale « Tous résilients face aux risques » le 13 octobre 2023.



Organisez votre événement :



Un appel à projets est publié à destination des collectivités, des associations, des entreprises privées, à toute personne morale souhaitant proposer une action ou un évènement entre le 1er et le 31 octobre 2023 répondant à au moins un des objectifs suivant :



Développer la culture sur les risques naturels et technologiques, notamment :

• Connaître et comprendre les phénomènes ;

• Informer sur les politiques de prévention ;

• Cultiver la mémoire des catastrophes passées ;

• Témoigner des expériences vécues ;

• Faire prendre conscience du risque aux personnes exposées.



Se préparer à la survenance d’une catastrophe, notamment :

• Faire connaître les autorités chargées de la vigilance, de l’alerte et de l’organisation des secours ;

• Faire connaître les bons gestes et les bons comportements pour se préparer et éviter les risques ou leur aggravation, pour sauver des vies ;

• Faire connaître et comprendre la signification des moyens et du signal d’alerte ;

• Organiser des exercices impliquant les habitants et les employés.



Développer la résilience collective aux catastrophes, notamment :

• Décrire l’organisation du « retour à la normale » après un évènement majeur ;

• Faire connaître les aides apportées par la puissance publique, par les assureurs, les associations ;

• Faire de la reconstruction une opportunité pour réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience.



Les projets pourront être labellisés et ainsi profiter de la visibilité du kit de communication mis à leur disposition et figurer sur le programme national.



Pour faciliter l’émergence de projets portés par des candidats dotés d’une ingénierie limitée, une aide financière pourra être accordée dans certaines circonstances.





Obtenez un prix national :



Afin de mettre en lumière les initiatives les plus innovantes et efficaces sur le territoire, le préfet de La Réunion sélectionnera un ou plusieurs projets qui concourront à un prix national dans une des six catégories : public scolaire, entreprises, collectivités, inclusivité, risques technologiques et risques naturels.



Je candidate :



Pour participer, les porteurs de projets sont invités à consulter le règlement de l'appel à projets sur :



Les projets sont à déposer sur la plate-forme démarches simplifiées avant le lundi 2 octobre 2023 à 12h00 (heure de Paris) sur :



Depuis 2009, le 13 octobre est la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. Son but est de sensibiliser aux mesures permettant de réduire les risques en cas de survenue de catastrophe naturelle ou technologique. En France, le Gouvernement a instauré une journée nationale annuelle de résilience face aux risques. La première édition a eu lieu le 13 octobre 2022 avec plus de 2 000 actions de sensibilisation dans tout le pays, dont 700 actions dans les écoles. À La Réunion, 15 actions ont été labellisées.

