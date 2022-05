Participez à la finale d’Ufo Street au gymnase Saint-Paul Centre le 18 mai !

Rendez-vous le mercredi 18 mai de 8h à 15h15 au gymnase Saint-Paul Centre pour relever des défis ludiques et sportifs ! Un tournoi de street soccer et de street basket seront organisés ! Cette finale d’Ufo Street est portée par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et est destinée aux adolescent(e)s âgé(e)s entre 12 et 17 ans.



Préparée avec les jeunes du dispositif Parcours Citoyen Sportif UFOLEP, un dispositif d’insertion par le sport des jeunes issus de quartiers prioritaires, cette manifestation vise à faire découvrir une autre vision du sport. Une vision à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.



Pour participer, les inscriptions sont obligatoires et se font jusqu’au 13 mai par téléphone : 0692 57 02 75 ou 02 62 43 84 95.