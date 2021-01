Participez à la Nuit de la Lecture

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, contempler, découvrir d’autres horizons grâce à la lecture. Un univers où mondes et merveilles prendront toute leur place dans l’imaginaire des grands et des petits dans la nuit dédiée à la Lecture le vendredi 22 janvier 2021 à la médiathèque Michel-ADÉLAÏDE, de 17 heures à 21 heures.



La manifestation s’articulera autour du thème «Relire le monde » et célébrera la lecture sous toutes ses formes autour des ateliers d’écritures pour les petits et grands, de musique assistée sur ordinateur et d’animations musicales et de contes.



Le duo musical acoustique avec le groupe An Dalonaz, composé de Frédéric JORON et de Thierry GAULIRIS, se produira de 20 heures à 21 heures.



Retrouvez ci-dessous le programme complet. Attention, il faut s’inscrire pour participer aux ateliers au 02 62 70 43 24. Le nombre de places est limité.