Participez à la Journée mondiale des premiers secours de Saint-Paul

Les membres de la Croix Blanche, de la Protection Civile, du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de l’Union des sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent. Ils animeront des ateliers d’initiation aux gestes qui sauvent. À la fin de leur formation d’une durée de deux heures, les secouristes du jour recevront, eux, une attestation de secourisme. Les enfants, âgés de dix ans et plus, pourront également se former avec un stand spécifique conçu pour les plus petits.



Protection et alerte, hémorragie et garrot, plaies graves, chute d’un arbre, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire : voici les activités proposées ce jour-là. Une dizaine de stand des partenaires de l’événement sera installée face à l’hôtel de ville saint-paulois. Venez donc tous nombreux ce samedi. Les organisateurs espèrent la présence de 300 personnes.



Cette Journée mondiale s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux secouristes avertis. Les organisateurs préparaient ce grand rendez-vous lors d’une dernière réunion de travail.



Découvrez la présentation de la Journée mondiale des premiers secours en vidéo. Yves Dafreville, référent Protection civile, vous explique tout.