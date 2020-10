Communiqué Participez à la Gamelle Solidaire d'octobre pour l'Arche de Noé Réunion

Il ne reste que quelques jours pour donner un coup de pouce à la Gamelle Solidaire d'octobre pour les chiens et chats pensionnaires du refuge "Arche de Noé". L'association Droit de Cité présidée par Astrid Puissant oeuvre depuis 20 ans sans subvention publique et avec les seuls dons de ses sympathisants dans l'Est de La Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 14:28 | Lu 179 fois

Bienvenue sur cette cagnotte pour une tournée des popottes "fin de mois", afin remplir les gamelles de nos pensionnaires toujours aussi nombreux (et trois nouveaux pensionnaires jetés par dessus le portail sans carte de visite). Vous pouvez contribuer en participant ici





