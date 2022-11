Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Participez à la Cyclo rando organisée par Les Moustaches à vélo Les Moustaches à Vélo vous invitent, seul, en duo, en groupe d’amis ou en famille, entre amoureux de la vie, à participer à une journée de convivialité autour du vélo, tous en bleu

et avec des moustaches! Cet évènement solidaire vise à sensibiliser à la lutte contre les cancers au masculin et à leur prévention. Une manifestation organisée en hommage à un médecin, parti d’un cancer de la prostate en 2021 ; il passait sa vie en vélo et militait pour les mobilités actives. Rendez-vous le dimanche 13 novembre pour la cyclo rando !



La « P’tite course à Michel », cyclorando familiale qui débute à 9h, autour de l’Etang Saint-Paul, 12 kms de plat. Le rêve pour une sortie en famille avec vos enfants ! Beaucoup plus sportif, avec un départ à 08h00, la « Mikado », 45 kms et environ 800 m de dénivelé, histoire de transpirer. Là aussi, les vélos à assistance électrique sont acceptés.

Un Village Santé et découverte du vélo en mode citoyen éco-responsable se tiendra sur le front de mer de Saint-Paul de 08h00 à 15h00.

C’est un lieu pour rencontrer des professionnels sur plusieurs thématiques : Santé / prévention et information sur les cancers au masculin.

Parmi les actions proposées : Léon, le colon gonflable géant & les rencontres individuelles check up, proposés par le Centre Régional de Dépistage des Cancers,

Développement durable : échanges de compétences pour apprendre à réparer son vélo, entretenir les batteries de son vélo électrique,….



Vous êtes du genre sportif de l’extrême et vous voulez déjà relever un défi solidaire ? Depuis juillet, « Le défi Maïdo » en ligne est accessible à la date de votre choix, au départ de Saint-Paul pour une arrivée au sommet du Maïdo ! La plus longue ascension de France avec 2160 m de dénivelé sur 28 kms et des pentes en moyenne à 8%. Pour être une Moustache de l’extrême, il vous faudra nous transmettre votre tracé GPS ainsi qu’une photo de vous brandissant votre vélo au sommet. Retrouvez le tracé au départ du défi grâce au QRCode disponible sur google maps. Grâce à vous et notre partenaire Rando Réunion, nous remporterons 10€ pour l’association à chaque défi relevé ! Rejoignez-nous !

