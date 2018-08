Participez à la 7ème édition du Pandathlon 2018 à Villèle

On ne vous présente plus cette manifestation éco-sportive. Pour cette 7ème édition du Pandathlon, la Région Réunion et le WWF France ont choisi le site de Villèle dans les hauts de Saint-Gilles pour faire vivre ces randonnées. Quoi de mieux comme paysage que la savane et cette vue imprenable sur l’océan Indien? (Photo : Région Réunion)Le Pandathlon, formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux.Le Pandathlon : un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, un rendez-vous maintenant attendu par de nombreux Réunionnais et qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d’activités de plein air.Le Pandathlon reste avant tout une randonnée pour tous, enfants, familles et sportifs. Au Pandathlon, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Chacun marche à son rythme. Le seul vainqueur, c’est la nature réunionnaise. Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, trois parcours sont proposés :3 boucles seront donc aménagées :– 15 km pour les sportifs– 8 km de marche (à la portée du plus grand nombre)– 4 km de balade (parcours accessible aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents, aux personnes à mobilité réduite).L’ensemble des départs et des arrivées se feront près du stade et de la salle polyvalente de Villèle, à proximité du Golf du Bassin Bleu.Votre participation permettra de soutenir l’association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion ( APLAMEDOM ).Retrouvez plus d’informations sur le site de la Région Réunion