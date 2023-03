Communiqué Participez à la 25ème édition du Printemps des Poètes – Fête de la poésie à La Réunion

Créé en 1999, le Printemps des Poètes est devenu un rendez-vous national majeur. Cette année, il invite les participants à questionner les « Frontières », sous toutes leurs formes, comme autant de limites à repousser constamment dans un monde qui rassemble, étonne ou dépayse, plus qu’il ne sépare. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:42

À La Réunion, cette fête de la poésie donne toute la place à la voix des poètes et fonnkézèrs à travers une programmation riche et singulière. En bibliothèque, en établissement scolaire, hors les murs ou sur les réseaux, plus de 60 événements et une quarantaine d’auteurs, poètes, conteurs et artistes invitent le grand public à célébrer la poésie et l’amour des mots.



Sur l’ensemble de l’île, sont ainsi proposés lectures de poèmes et de contes, ateliers d’écriture, d’oralité et de slam, concerts-lectures, spectacles de fonnkèr, expositions, concours, soirée fonnkèr et conférence-débat parcourant la poésie réunionnaise d’hier à aujourd’hui... Un marché de la poésie réunira également les éditeurs locaux de poésie.



À cette occasion, un hommage sera rendu à Agnès Guéneau, disparue le 9 février 2023. Deux soirées, un ronkozé, des lectures et une mise en avant de ses œuvres en bibliothèque célébreront la poétesse, romancière et professeur de philosophie.