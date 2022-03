Participez à la 18ème édition du trail “La Boucle du Bassin Vital”

Allez hop ! On se motive et on enfile ses baskets pour se préparer au trail – la “Boucle du Bassin Vital” qui se déroulera le dimanche 10 avril 2022. De la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul et sa plaine Humide en passant par la Ravine La Plaine et les Hauts de Bellèmene, venez participer à cette épreuve inédite dans l’Ouest de La Réunion. Après 2 années de courses fortement perturbées en raison de l’épidémie de Covid-19, l’organisation a fait de l’épreuve et du parcours ses priorités. Lors de la précédente édition, le trail “La boucle du Bassin Vital” a réuni plus de 700 participants et mobilisé une centaine de bénévoles. Organisée par le club du Bois-de-Nèfles Athlétisme sous l’égide de la LRA, “La Boucle du Bassin Vital” est un trail court chronométré d’environ 23 kilomètres et de dénivelé positif D+. Le départ sera donné à 6h30 tapante au stade Willy Aubras à Savanna. Soyez prêts !



L’épreuve est ouverte aux licenciés et aux non licenciés (femmes et hommes) suivant la réglementation FFA, à partir de la catégorie :



Espoir pour le trail court de 23 Km soit 34 km-effort

Cadet pour le relai à deux

Tarifs : voir le site Internet de l’organisateur

Les coureurs qui se sont inscrits en 2020 seront inscrits d’office pour 2022. Pour valider votre inscription, vous devrez présenter un certificat médical de moins d’un an à la date de l’événement ou une copie de votre licence 2022.



Plus d’informations et inscriptions sur le site Internet de l’organisateur.



La BBV 2020 sera limitée à 700 coureurs

Inscriptions en ligne jusqu’au 1er avril 2022 à minuit, dans la limite des places disponibles.



Les inscriptions 2022 se font par internet avec un paiement en ligne sécurisé par carte bancaire.