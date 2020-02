Participez à la 18ème édition du trail “La Boucle du Bassin Vital”

Allez hop ! On se motive et on enfile ses baskets pour se préparer au trail – la “Boucle du Bassin Vital” qui se déroulera le dimanche 5 avril 2020 dans les remparts du tour des roches à Saint-Paul. Lors de la précédente édition, le trail “La boucle du Bassin Vital” a réuni près de 750 participants et mobilisé une centaine de bénévoles. Organisée par le club du Bois-de-Nèfles Athlétisme sous l’égide de la LRA, “La Boucle du Bassin Vital” est un trail court chronométré de 24,3 kilomètres. Le départ sera donné à 7h tapante au stade Willy Aubras à Savanna.



Les infos pratiques à connaître sur ce trail qui fête ses 18 ans !



– D+ 1034 m, / D- 1035 m

– Altitude min 8 m / Altitude max 786

– Départ à 7h00 pour une fin de course vers 13h30

– Attention 3 barrières horaires : Bel air ravitaillement : 4h30 soit 11h30, Macé ravitaillement partie descendante : 5h30 soit 12h30 et Arrivée : 6h30 soit 13h30

– Limité à 700 participants pour le trail individuel et 80 équipes pour le relais

– Tarifs : Voir le site Internet de l’organisateur

– Clôture des inscriptions en ligne : 27 mars 2020 dans la limite des places disponibles

– Certificat médical ou licence obligatoire à l’inscription

– La limite d’âge pour la BBV est de 18 ans pour le trail individuel et 16 ans pour le relai

– La distribution des dossards aura lieu au stade WILLY AUBRAS de Savannah, le samedi 04 avril 2020 de 14h00 à 18h00. Attention la carte d’identité est obligatoire pour le retrait du dossard et ce à titre individuel

– Des sanitaires et des douches sont à votre dispositions au stade de Savannah lieu de départ et d’arrivée



Plus d’informations et inscriptions sur le site Internet de l’organisateur.