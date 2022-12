Participez à l’Ufostreet au Complexe Chevalier à l’Éperon

Rendez-vous le samedi 10 décembre au complexe Chevalier de Fleurimont de 8h à 15h pour relever des défis ludiques et sportifs ! Un tournoi de street soccer sera même organisé ! Cette manifestation est portée par l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) et est destinée aux adolescent(e)s âgé(e)s entre 12 et 17 ans.Cette manifestation vise à faire découvrir une autre vision du sport. Une vision à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.Les inscriptions se font par téléphone : 0692 57 02 75 ou 02 62 43 84 95.