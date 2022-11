Participez à Ambition Planète – les 9 et 10 novembre 2022 (inscription gratuite)

Le réchauffement climatique est une réalité, et un problème majeur posé à l’humanité toute entière. NORDEV, en tant qu’acteur dans la vie de la cité, a souhaité inscrire cette thématique dans son action de développement en impulsant l’organisation d’un congrès, au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, sur le thème de la préservation de la planète. En accord avec son plan de mandat, c’est tout naturellement que La CINOR s’est associée à cet évènement, qui se déroulera du 9 au 10 novembre 2022 à la NORDEV, à Saint-Denis.Pour participer à Ambition Planète, merci de vous inscrire en cliquant ici. Pour plus d’informations sur Ambition Planète, et découvrir le programme de ce congrès-expo :